長崎市は３日、長崎原爆の犠牲者のうち身元のわからない遺骨を納める市原子爆弾無縁死没者追悼祈念堂に安置されている遺骨のうち、２柱の遺族が判明し、おいにあたる同市在住の男性（７０歳代）に引き渡したと発表した。遺骨の引き渡しは２００６年以来１９年ぶり。市によると、遺骨は被爆当時１８歳の女性と同８歳の弟のもの。市の無縁死没者名簿には、女性は「田原朝代」、弟は「田原靖美」と登録されている。男性は昨年７