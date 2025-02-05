阪神は5日、沖縄県浦添市に期間限定で「阪神タイガースショップTEAMSHOPCLUBHOUSE」を出店すると発表した。7日から24日まで、サンエー浦添西海岸PARCOCITYで出張販売をする。店舗限定グッズ、90周年記念グッズ、限定ユニホームなどを取りそろえる。詳細は球団ホームページまで。