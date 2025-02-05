4日、俳優の大政絢さんが自身のインスタグラムを更新。この日、34歳の誕生日を迎えたことを伝えました。 【写真を見る】【大政絢】誕生日を報告「34って自分の中でもっと大人なイメージを思い描いていたな」笑顔のバースデー写真を公開大政さんは「本日34歳になりました」と報告。「お祝いメッセージありがとうございます！皆さんのコメントを見て幸せな気持ちになりました♡」とファンへ感謝の気持ちを綴りました