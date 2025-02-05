2025年2月の新作5品まとめ(2月4日発売予定)本記事ではミニストップで2月4日より購入できるおにぎりやパン、スイーツなどの新作情報をご紹介。今週は、バレンタインに向けて、ベルギー産チョコレートを使用したスイーツや、ボリューム満点の王道メニューなどの新商品が多数登場しています。ミニストップ2025年2月の新商品まとめ本記事ではミニストップで購入できるお弁当や麺類、ホットスナックなどの新作情報をご紹介。家でゆった