パナソニック ホールディングスは2月4日、収益構造改革のため、2025年度にグループ全体で構造改革を実施すると発表した。重点的に注力する「ソリューション領域」と、それを支える収益基盤として「デバイス領域」「スマートライフ領域」を設定。まずはエネルギーソリューションを中心としたソリューション領域を重点投資領域（成長エンジン）とし、家電事業が含まれるスマートライフ領域では抜本的な事業改革を実施する。また競争