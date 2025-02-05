Atsuko Aoyama［東京５日ロイター］ - 午後３時のドルは１５３円半ばと、前日ニューヨーク市場終盤からドル安／円高の水準で推移している。前日から続くドルの売り地合いの中、日銀の追加利上げ思惑や日米金利差縮小といった円高方向の材料が重なり、ドルは一時１カ月半ぶり安値を付けた。ドルは前日海外の売り地合いを引き継いで東京時間に入ってからも下げ幅を広げ、昼過ぎに一時１５３．０９円と、昨年１２月１３日以来