【モデルプレス＝2025/02/05】ランジェリーブランド「PEACH JOHN（ピーチ・ジョン）」が、2月12日より新シーズンの動画と新ビジュアルを公開。YouTuberでインフルエンサーの中町綾が、春の新作を多数着こなす。【写真】中町綾、美バスト輝くランジェリー姿◆中町綾「PEACH JOHN」新ビジュアルに登場中町は、同ブランドの公式通販サイトの新コンテンツ「It girlが魅せる春ランジェリー」に登場。バストを飾る可憐なリボン「ナイスバ