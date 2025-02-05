【モデルプレス＝2025/02/05】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの松本かれんと真中まなが、2月4日放送のABEMAの特別番組「FRUITS ZIPPERと恋ステ鑑賞会」に出演。松本が初恋相手について答える一幕があった。【写真】FRUITS ZIPPER松本かれん、別人級ヘアスタイル披露◆松本かれん、初恋相手のフルネーム告白で真中まな「やめて」ABEMAの恋愛番組「恋する◆週末ホームステイ 2025冬」（◆はハートマーク、毎週火曜よる10時）