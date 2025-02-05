映画『キャプテン・マーベル』や『ルーム』に出演するブリー・ラーソンが、自身のYouTubeとインスタグラムを更新し、バズカットにした新ヘアスタイルを披露した。【写真】ブリー・ラーソンが超短髪に！バズカットの新ヘアスタイルを披露現地時間1月31日に、ブリーはYouTubeとインスタグラムにて、ロンドンのウエストエンドで上演予定の舞台『エレクトラ』の制作舞台裏を公開し、バズカットにしたヘアスタイルをお披露目。も