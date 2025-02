カプコンは、日本時間2月5日に配信された独自配信番組「カプコンスポットライト + モンスターハンターワイルズ ショーケース」にて、2002年に発売された『鬼武者2』(PS2)のリマスター版を発表。さらに、先日発表された『鬼武者 Way of the Sword』の開発者メッセージ映像も公開となった。【動画】『鬼武者 Way of the Sword』の魅力を開発陣が語る『鬼武者2』は、主人公のモデルに、1970〜80年代を駆け抜けた伝説の俳優・松