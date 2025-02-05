TOSHI-LOW (BRAHMAN)をゲストに迎えて、FM802番組『UPBEAT!』の公開収録が実施されることが決定した。◆BRAHMAN 画像 / 動画公開収録は2月14日13時より、BIGSTEP7階 音食キッチンにて。■FM802『UPBEAT!』公開収録日時：2月14日(金)13:00〜会場：BIGSTEP7階 音食キッチンゲスト：TOSHI-LOW (BRAHMAN)DJ：加藤真樹子詳細：https://funky802.com/site/pickup_detail/7746▼注意事項※『音食キッチン』は入場無料ですが座席に座って鑑