俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が主演を務める映画「女神降臨Ｂｅｆｏｒｅ」（３月２０日公開）、「女神降臨Ａｆｔｅｒ」（５月１日公開）の追加キャストが５日に発表され、その美ぼうにネットは驚きに包まれた。公式インスタグラムで「麗奈（Ｋｏｋｉ，）の人生を大きく変えるカリスマメイクアップアーティストセレーナ役に…鈴木えみさんの出演が決定」と、モデル・鈴木えみ（３９）の出演