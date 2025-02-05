韓国ＭＢＣ（文化放送）気象キャスターだった故オ・ヨアンナさんが、生前、生活苦の中で必死に生きている知人と最後に通話をしていたことが分かった。４日、韓国メディア「ＹＴＮ」の報道によると、オさんは昨年９月１５日に亡くなる前、ある会合で知り合った人に電話をかけた。当時オさんは「一生懸命生きて。頑張って」と言って、かえってこの知人を励ましながら２０万ウォン（約２万１２００円）を渡したという。遺族はオさんの