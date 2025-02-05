横浜銘菓「ありあけのハーバー」を製造・販売する「ありあけ」から「横濱ハーバーダブルマロン／ミッキー＆ミニー」が登場！「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」が港町横浜でデートをする、オリジナルデザインのパッケージに注目です☆ ありあけ「横濱ハーバーダブルマロン／ミッキー＆ミニー」  価格：1,296円（税込）販売期間：2025年2月1日（土）〜4月30日（水）内容：横濱ハーバー ダブルマロン5個入販売店