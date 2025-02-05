KADOKAWAが、ポップカルチャーをテーマにした周遊型アートフェスティバル「Pop Over Musashino」を埼玉県所沢市の2会場にて開催！角川武蔵野ミュージアムではイラストレーター展、所沢航空発祥記念館ではロボット展が実施されます☆ KADOKAWA「POP OVER MUSASHNO」 期間：2025年2月7日(金)〜3月30日(日)会場：・角川武蔵野ミュージアム（イラストレーター展）・所沢航空発祥記念館（ロボット展） KADOKAWAが