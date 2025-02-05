尾家産業は1月23日、名古屋市中小企業振興会館で春季提案会を開催した。今回のトータルテーマは「推しっ☆」、自信をもっておすすめする商品・メニューをメーカーと出し合い、課題解決に役立つ情報を提供した。尾家健太郎社長は提案会を前に「21日の大阪会場では来場目標を大きく超える来場があった。名古屋会場でも、来場者のニーズに合ったお役立ち商品をおすすめして」とあいさつし、同社の足元の概況について「第1四半期は増収