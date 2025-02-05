女優、モデルの佐々木希（36）が5日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。都内で人気の「二郎系ラーメン店」に開店前から「ガチ並び」して食べる動画を公開した。佐々木はマスク姿の自撮りで「私が本当に通っているラーメン屋さんに並んでいます」と店舗前から動画をスタート。「私のガチで通うラーメン屋さん。いつもオープンの30分前から並んでいるですけど、今日は30分以上前に来て、まさかの先頭になることができました。初め