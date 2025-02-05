日本列島付近は冬型の気圧配置が続く見込みです。北陸では発達した雪雲が流れ込み、警報級の大雪になるところもあるそうです。冬型の気圧配置は強弱をくり返しながら9日(日)ぐらいまで続きそうです。西日本から北日本の日本海側では大雪や大荒れの天気になるおそれがあります。5日からの雪と風の予想です。昼過ぎから夕方、夜のはじめにかけて西よりの風がかなり強まりそうです。石川県や福井県では強い風が吹く見込みで、ふぶきの