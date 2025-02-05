東北日本海側を中心に、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、８日頃にかけて大雪となり、大荒れや大しけとなる所があるでしょう。６日夜遅くにかけて大雪に警戒してください。また、５日夕方にかけて雪を伴った西よりの暴風に警戒し、６日夕方にかけて高波に警戒してください。 【写真を見る】大雪情報いつ・どこで雪降る？【降雪シミュレーション】寒波東北日本海側を中心に8日頃にかけて大雪に海上では大し