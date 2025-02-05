ピアニストの清塚信也が5日、公式アンバサダーを務める世界最大級の子どもを対象にしたクラシック音楽の祭典『こども音楽フェスティバル 2025』の記者発表に登壇した。【写真】さすがです…！見事な演奏を披露した清塚信也同フェスティバルは、ソニー音楽財団とサントリー芸術財団がタッグを組んで開催。2022年に第1回が開催され、来場者約3万人、配信視聴約10万とクラシック音楽のイベントでは異例の動員数を記録した人気イベ