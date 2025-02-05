身近にある「たからもの」をテーマにした作品展が、長崎市のナガサキピースミュージアムで開かれています。 日常の中でそれぞれが大切にしている宝物をイラストで表現した作品展。 くまのぬいぐるみのタイトルは「しんゆう」です。 こちらは「ギターをひきながらうたうじかん」。 「おかあさんがつくってくれたおべんとう」という作品には、母親への感謝の気持ちが込められていま