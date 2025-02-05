プロレスラー・ジャガー横田（63）の夫で、医師・木下博勝氏（57）が5日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。落語家・笑福亭鶴瓶（73）の“バーベキュー騒動”に言及した。鶴瓶をめぐっては、女性トラブル問題で芸能界を引退した中居正広氏のバーベキューパーティーに参加していたことが報道された。回転ずし大手「スシロー」はCMキャラクターに起用している鶴瓶の画像を公式サイトから削除した。運営側はスポニチアネック