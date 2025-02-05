２１年東京五輪柔道女子５２キロ級金メダルの阿部詩（パーク２４）が５日、グランドスラム・バクー大会（２月１４〜１６日）の出発前にオンラインで取材に応じた。昨夏のパリ五輪後、初の実戦。「いつも通りの阿部詩をお見せできれば。また１から世界選手権（６月、ブダペスト）の切符を取りにいく、また世界一になりたい思い。挑戦者として１からスタートしたい」と意気込んだ。無念の２回戦敗退に終わったパリ五輪後は、１０