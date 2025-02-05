［東京５日ロイター］ - ホンダが後場に急伸し、一時１１．３％高の１５４４円まで上昇した。日本経済新聞電子版は５日、日産自動車がホンダとの経営統合に向けた基本合意書を撤回する方針を固めたと伝え、手掛かりとなっている。統合の協議を再び行うかや、電気自動車（ＥＶ）など協業だけを継続するかどうかは今後検討するという。一方、日産自動車は、経営統合の中止に関する報道の真偽等の確認のためとして、午後２時