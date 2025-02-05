国際弁護士で気象予報士の免許も保持する清原博氏（54）がTBS系列CBC製作「GOGO!Smile!ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。日本列島に襲来した大寒波について対処方法など解説した。MC石井亮次（47）から「帯広、そこまで降らない場所で雪が降る。今週はどこで降る分からない」と振ると、清原氏は「本当にそうですよね。今までの経験でここで降るだろうと備えもしてるし、雪に慣れているからいいんですけれども、今まで