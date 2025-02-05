【モデルプレス＝2025/02/05】2025年4月12日にグランメッセ熊本（熊本県上益城郡益城町）にて開催される「麻生専門学校グループ presents TGC KUMAMOTO 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」の追加出演者が解禁された。【写真】FRUITS ZIPPERが号泣◆藤田ニコル・なごみら「TGC熊本2025」出演決定ゲストモデルに、雑誌『ViVi』にて歴代最多のカバーモデルを務め、7年半活動した同誌専属モデルからの卒業発表が話題を呼んでいる、モデ