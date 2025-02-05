女優の鈴木砂羽（５２）が４日放送の日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」に出演し、病気の体験について語った。この日は「婦人科系病気を語る夜」。ＭＣを務める「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「鈴木さんはどんな症状だったんですか？と聞くと、鈴木は「私は子宮筋腫ですね」と告白した。検診に行った際に医師から「筋腫あるね、２。２センチから２・５センチくらい」と診断されたという。「生理にさわりがなけれ