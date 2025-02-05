Ｊ１連覇を達成した神戸の吉田孝行監督、元日本代表ＦＷ大迫勇也らが５日、兵庫県庁を表敬訪問し、斎藤元彦知事から「誉（ほまれ）」賞を贈呈された。神戸は、昨年のリーグ２連覇と天皇杯優勝の２冠、また震災３０年の節目にこれまでの創造的復興の歩みを共にしてきたとし、県最高位の表彰を受けた。吉田監督は「県民の皆さんの支援と、声援が力になっている。この賞に恥じぬように、今シーズンもタイトル獲得を目指してみんな