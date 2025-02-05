芳根京子が主演するドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」の第4話が4日に放送された。本作は、“お医者さんだって、幸せになりたい！”と願う主人公の研修医・若月まどか（​​芳根）が、令和の医療現場でベテラン医師たちの試練に立ち向かい、医師として女子として、人生と向き合う濃厚な2年間を描いた成長物語。原作は水谷緑氏の同名コミック（KADOKAWA刊）など。まどかの次なる研修先は泌尿器科となった。