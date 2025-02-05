トヨタ自動車は、中国に新会社を設立し、レクサスブランドの電気自動車の開発・生産を行うと発表しました。 【写真を見る】トヨタが中国にレクサスEVの生産子会社を設立へ ブランドの電気自動車と電池の開発から生産までを担う トヨタ自動車は、中国・上海に単独出資の子会社を設立すると発表しました。この会社では、中国向けのレクサスブランドの電気自動車や電池について、開発から生産までを一貫して行います。生産開始は202