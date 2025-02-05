【3COINS ひな祭り】 発売中 330円より 3COINSはひな祭り関連商品として「着物」、「カチューシャ」、「羽子板」などを店頭で販売している。価格は330円より。 3COINSは季節に合わせて様々な商品をユーザーに提示している。節分の時期には金棒やかつらなど「鬼のコスプレグッズ」なども展開した。今回のテーマは「ひな祭り」。簡