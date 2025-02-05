お笑いコンビ「爆笑問題」太田光（59）が、4日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演し、先月28日に原発不明がんのため死去した経済アナリスト森永卓郎さん（享年67）に言及した。番組では、radikoが発表した昨年の「ラジコで聴かれたラジオ番組出演者ランキング」で、爆笑問題が1位だったことを紹介。太田は「何と爆笑問題、我々、1位ですよ。いよいよ俺たちの時代、来たな。またギャラク