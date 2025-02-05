タレントの堀ちえみが4日に自身のアメブロを更新。ライブのリハーサルに差し入れしたものを公開した。【映像】堀ちえみ、結婚記念日に夫から貰ったプレゼントこの日、堀は「本日はライブリハ」と報告。銀座の老舗『銀座木村家』を訪れたそうで「あんぱんを30個ほど購入」とパンの写真を公開し「差し入れです。休憩の時に皆んなでいただきましょう」（原文ママ）とつづった。続けて、購入したパンについて「一袋4個入り」と説