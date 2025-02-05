トヨタ自動車の旗トヨタ自動車は5日、中国・上海に高級車ブランド「レクサス」の電気自動車（EV）の新工場を建設すると発表した。トヨタ単独出資で設立する新会社が2027年以降に生産を始める予定。現地の需要に合わせたEVを迅速に提供する体制を整える。5日午前に開いた取締役会で決定した。年間生産能力は約10万台で、千人程度の新規雇用を見込んでいる。新会社がEVと電池の開発、生産を一貫して行う。