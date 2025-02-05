和歌山県紀の川市の空き地で小学5年生の森田都史さん（当時11）が殺害された事件から、5日で10年が経った。【写真】息子を奪った受刑者が10年目に伝えてきた言葉現場では雪が降る中、父の悦雄さん（76）が花を手向けて手を合わせた後、「10年が経ったがまだまだこれから。加害者からの誠意ある謝罪や賠償金の話が私たちの希望に沿うように進めば、都史君の納骨をしたい」と話した。都史さんは2015年2月5日午後に、刃物で刺さ