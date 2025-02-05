この冬一番の強い寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となり大雪が見込まれるとしてえちごトキめき鉄道は、5日夜から6日朝にかけて列車の計画運休を行うと発表しました。代行輸送は行わないということです。（5日午後3時現在）【2月5日】■妙高はねうまライン 上り（妙高高原方面）下記の列車は全て運休・直江津19:39発妙高高原行き（全区間運休）・直江津21:00発妙高高原行き（全区間運休）・直江津21:47発特急しらゆ