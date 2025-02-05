ヴィッセル神戸は5日、DF松田陸(33)の完全移籍加入を発表した。背番号は「66」となる。右サイドバックを本職とする松田は、これまでFC東京、セレッソ大阪、ヴァンフォーレ甲府でプレー。昨季にC大阪からライバルクラブであるガンバ大阪に完全移籍を果たした。G大阪では、バックアップが主な役割となるなかでケガによる離脱も経験。それでも明治安田J1リーグ13試合に出場したが、昨シーズン限りでの退団が発表されていた。またも関