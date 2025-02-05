国際サッカー評議会(IFAB)は4日、3月1日に北アイルランドのベルファストで開催される第139回年次総会の議題を発表し、新たなVARについて検討するとした。IFABはサッカーのルールを策定する責任機関であり、決定されたものが国際サッカー連盟(FIFA)や各国のサッカー協会での運用に採用される。特定のルール変更の提案、「キャプテンのみ」のガイドラインやGKのドロップボールに関する変更も含まれることとなる。その中で最も大きな