2025年1月下旬、静岡市葵区内のコンビニエンスストアに設置されていた募金箱を盗んだ疑いで2月5日、当時この店で働いていた25歳の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定のアルバイト店員の男（25）です。警察によりますと、男は1月下旬、静岡市葵区内の当時働いていたコンビニエンスストアのレジ横に設置されていた募金箱1個（時価500円相当）を盗んだ疑いが持たれています。 コンビニエンスストアの関係者