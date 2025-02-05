将棋の藤井聡太王将（22）＝7冠＝に永瀬拓矢九段（32）が挑戦するALSOK杯第74期王将戦（スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社主催）7番勝負第3局1日目が東京都立川市の「オーベルジュときと」で行われている5日午後3時、午後のおやつが提供された。藤井は「四つ星苺のシャルロット練乳エスプーマとトンカ豆ソース」「ベルガモット和紅茶」、永瀬は「四つ星苺のシャルロット練乳エスプーマとトンカ豆ソース」「金の抹茶」