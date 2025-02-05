モデルでタレントの高橋ユウ（34）が5日、自身のインスタグラムを更新。セーラー服姿を披露した。高橋は「この職業の特権」とつづり。セーラー服を着用した最新ショットを公開した。この投稿には「本物の女子高生？」「まだまだ現役でいける」「めっちゃ似合ってる」「かわいい」などのコメントが寄せられた。高橋は元格闘家の卜部弘嵩と2018年10月に結婚。2020年1月に第1子となる男児、22年12月に第2子となる男児を出産し