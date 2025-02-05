Alessandro ParodiNick Carey[４日 ロイター] - 米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの１月の販売台数は、英国やフランスを含む欧州５カ国で減少した。新型モデルを打ち出す競合他社との競争が激化する中、同社のイーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）の政治的な発言への反発も背景にあるとみられる。マスク氏を巡っては、自身のメディアプラットフォーム「Ｘ」で、英国とドイツの極右政党への支持を表明し、論争を巻き起こ