なとり [東証Ｐ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比0.4％減の22.1億円となり、通期計画の21.7億円に対する進捗率が102.0％とすでに上回ったが、5年平均の110.8％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は0.4億円の赤字(前年同期は0.6億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算にな