積雪や凍結により鹿児島県内の道路にも影響が出ています。 5日午後2時半現在、雪の影響で通行止め ▼九州自動車道 栗野IC～溝辺鹿児島空港IC、八代IC～えびのIC ▼国道268号 伊佐市大口山野～熊本県境 ▼国道447号 伊佐市大口白木～出水市大水流 ▼国道267号 伊佐市大口木ノ氏～熊本県人吉境 ▼指宿スカイライン 谷山IC～頴娃IC ▼白谷雲水峡宮之浦線 宮之浦～白谷雲水峡 ▼屋