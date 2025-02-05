カーメイト [東証Ｓ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.2％減の4.9億円に減り、通期計画の8億円に対する進捗率は61.7％にとどまり、5年平均の128.6％も下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は3億円の黒字(前年同期は2.4億円の赤字)に浮上する計算になる。 直