メキシコで開催されているカリブ海諸国で争う第６７回カリビアンシリーズに、特別ゲストとして日本から初参加したジャパンブリーズは４日（日本時間５日）、ベネズエラに８回コールドの０―１０、相手先発Ｊ・バルガス投手にノーヒッターを喫し４戦全敗で準決勝進出はならなかった。同シリーズは中南米４つの国と地域のウインターリーグ優勝チームが集結、毎年メジャーリーグがオフのこの時期に開催されている。ジャパンブリー