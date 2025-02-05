１月２８日、原発不明がんのため亡くなった、森永卓郎さん。森永卓郎さんが館長をつとめた、私設博物館「Ｂ宝館」の運営継続が、公式サイトで公表されました。 【写真を見る】森永卓郎さん私設博物館「Ｂ宝館」「これまでと同様に営業を続けていきます」「大切な場所を守っていきたいと思います」公式サイトでは「Ｂ宝館 2代目 館長」の署名で文書を公表し「2025年2月1日（土）の開館日につきましては、館長である森永卓