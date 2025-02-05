【ソウル聯合ニュース】韓国の女性グループ、ＲｅｄＶｅｌｖｅｔ（レッドベルベット）が昨年８月にソウルで開催したデビュー１０周年記念コンサートの模様を収録した映画「ＲｅｄＶｅｌｖｅｔＨａｐｐｉｎｅｓｓＤｉａｒｙ：ＭｙＤｅａｒ，ＲｅＶｅ１ｕｖＩｎＣｉｎｅｍａｓ」が５日、韓国の複合映画館（シネコン）「ＣＧＶ」で公開された。所属事務所のＳＭエンタテインメントによると、映画は「Ｈａｐｐｉｎｅｓ