2月5日（水）に放送された『徹子の部屋』に、梅沢富美男と妻の池田明子さんが出演。梅沢の“浮気トーク”が炸裂し、黒柳徹子をドン引きさせる場面があった。【映像】黒柳徹子「やっぱり嘘つき」大御所俳優を一刀両断！『徹子の部屋』でまさかのドン引き浮気トーク黒柳が「今年で結婚35年になりますが、奥様はいろいろとご苦労がありました」と水を向けると、明子さんは「もうたくさんありました」としみじみ。「最近なんですけど、