戸上電機製作所 [東証Ｓ] が2月5日後場(15:00)に決算を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比24.3％増の26億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の28.5億円→36億円(前期は30.2億円)に26.3％上方修正し、一転して18.9％増益を見込み、一気に9期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経